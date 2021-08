TỔNG HỢP kinh nghiệm du lịch phượt Hội An tự túc chỉ từ 3 triệu đồng

Hội An là một trong những điểm đến thu hút trong bản đồ du lịch Việt Nam. Đặt chân tới Hội An bạn sẽ cảm nhận được sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau như Hoa, Nhật Bản và Việt – một điều mà khó có thể tìm thấy ở bất kì nơi nào. Nếu như sắp tới bạn đang có kế hoạch ghé đến phố cổ Hội An thì hãy bỏ túi ngay kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc chỉ từ 3 triệu đồng dưới đây nhé!

Kinh nghiệm du lịch Hội An: nên đi du lịch Hội An thời điểm nào?

Khí hậu Hội An chia thành 2 mùa rõ rệt là mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 7) và mùa mưa (từ tháng 8 đến tháng 12). Chính vì vậy mà để có một chuyến hành trình khám phá phố cổ một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất thì nhiều người vẫn thường ghé tới đây vào mùa khô. Tuy nhiên, theo như kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc của nhiều người thì khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 được xem là thời điểm lý tưởng nhất.

Lúc này nhiệt độ ở Đà Nẵng không quá cao, trời nắng dịu nhẹ chứ không nắng quá gay gắt. Hơn nữa, vì chưa bước vào đúng dịp hè nên lúc này tại Hội An thường không có quá nhiều khách du lịch đâu nhé!

Ngoài ra, theo kinh nghiệm du lịch Hội An của mình thì các bạn nên đến vào khoảng ngày rằm hằng tháng, vì vào những ngày 14 âm lịch hàng tháng, phố cổ thường sẽ tắt hết ánh đèn điện mà thay vào đó là được thắp sáng bởi ánh đèn lồng cực kì lung linh đấy nhé!

Chi phí đi Hội An tự túc hết bao nhiêu?

Để giúp bạn có thể lên kế hoạch cũng như những dự định cho chuyến đi khám phá phố Hội sắp tới, trong bài viết kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc hôm nay chúng mình sẽ gợi ý chi phí cho chuyến đi du lịch Hội An tự túc trong 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Hà Nội hoặc Sài Gòn chỉ với giá 3 triệu đồng mà thôi! Đừng bỏ qua nhé!

+ Tiền vé máy bay khứ hồi từ Hà Nội <-> Đà Nẵng: 1.500.000đ/người

+ Tiền thuê xe đi Hội An: 200.000đ/người

+ Tiền đi lại ở Hội An: 100.000đ/người

+ Phòng khách sạn ở Hội An: 500.000đ/người/2 đêm

+ Ăn uống 3 ngày: 600.000đ/người/3 ngày

+ Tiền phát sinh khác: 200.000đ/người

Tuy nhiên đây chỉ là chi phí tham khảo thôi nhé, tùy thuộc vào lịch trình, khách sạn, giá vé từng thời điểm mà chi phí đi Hội An có thể thay đổi.

Cách di chuyển đến Hội An

Hội An là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng khoảng chừng 30km do vậy bạn có thể di chuyển tới đây một cách dễ dàng bằng nhiều phương tiện khác nhau. Để giúp bạn có thể hình dung dễ dàng, trong bài viết hôm nay chúng mình sẽ gợi ý các cách di chuyển khi đi du lịch Hội An thuận tiện nhất nhé!

Di chuyển từ Hà Nội, Sài Gòn,..

Di chuyển bằng máy bay

Với những du khách ở ngoài Bắc hay ở miền Nam thì lựa chọn di chuyển bằng máy bay sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian rất nhiều. Mặc dù ở Hội An không có sân bay thế nhưng bạn có thể lựa chọn ghé tới sân bay Đà Nẵng sau đó di chuyển vào Hội An bằng xe ô tô hoặc xe máy.

Các chuyến bay từ Hà Nôi, thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác đến Đà Nẵng chỉ mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, giá vé chỉ dao động dưới 2 triệu đồng/khứ hồi (tùy thuộc vào từng thời điểm). Để vào Đà Nẵng bạn có thể lựa chọn các hãng hàng không nổi tiếng như: Vietnam Airlines, Bamboo Airway, Vietjet,…

Theo như kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc của nhiều người, bạn nên đăng ký thành viên để có thể nhận được các khuyến mãi đặc biệt và đặt vé trước dự định đi càng sớm càng tốt để có thể “săn” được giá vé tốt nhất nhé!

Di chuyển bằng tàu hỏa

Du lịch bằng tàu hỏa cũng là một trải nghiệm đáng nhớ mà bạn không nên bỏ qua. Cũng giống với việc di chuyển bằng máy bay, để tới Hội An bạn có thể dừng chân ở ga Đà Nẵng hoặc ga Trà Kiệu sau đó di chuyển vào phố cổ Hội An bằng ô tô hoặc thuê xe máy. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng tàu hỏa sẽ tốn khá nhiều thời gian đó! Hành trình đi từ Hà Nội, tp Hồ Chí Minh sẽ mất khoảng từ 14 – 20 giờ thế nhưng giá vé lại rẻ hơn so với đi bằng máy bay đó!

Ngoài ra, nếu lựa chọn di chuyển bằng tàu thì bạn nên đặt vé trước, đặc biệt là vào thời gian cao điểm (thời điểm từ tháng 2 đến tháng 4) vì khách du lịch sẽ khá đông.

Di chuyển bằng xe khách

Nếu bạn có một sức khỏe tốt thì có thể lựa chọn di chuyển bằng xe khách. Ưu điểm của việc đi bằng xe khách chính là sẽ dừng chân ở ngay Hội An, nhờ đó mà bạn không mất thời gian đi từ Đà Nẵng vào Hội An nữa. Bạn có thể lựa chọn một vài hãng xe khách uy tín và thường được nhiều người tin tưởng như: The Sinh Tourist, Hạnh Cafe, Thiên An…. Giá vé đi Hội An bằng xe khách khoảng từ 300.000đ đến 500.000đ. Một kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc nho nhỏ dành cho những ai muốn đi bằng xe khách chính là bạn nên chọn các xe giường nằm và xuất phát vào buổi đêm để tiết kiệm thời gian nhé!

Di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An

Với lợi thế chỉ cách thành phố biển Đà Nẵng khoảng chừng gần 30km chính vì vậy mà nhiều thường thường kết hợp du lịch Đà Nẵng Hội An trong chuyến đi của mình. Từ Đà Nẵng bạn có thể dễ dàng ghé tới Hội An bằng những cách dưới đây:

Phượt Hội An bằng xe máy

Từ Đà Nẵng bạn có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy vào Hội An bởi quãng đường khá ngắn và đường đi rất thuận tiện. Theo như kinh nghiệm phượt Hội An của nhiều phượt thủ bạn có thể tham khảo những cung đường dưới đây:

+ Cung đường 1: từ Đà Nẵng đi theo hướng Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Lạc Long Quân – rẽ phải vào thành phố Hội An.

+ Cung đường 2: từ Đà Nẵng đi theo hướng quốc lộ 1A đến đường Vĩnh Điền thì rẽ trái vào đường Huỳnh Thúc Kháng là tới thành phố Hội An.

+ Cung đường 3: từ Đà Nẵng đi theo cung đường Nguyễn Hữu Thọ – cầu Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Chí Công – rẽ phải vào đường Trần Đại Nghĩa – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Tất Thành – Hai Bà Trưng – Phan Chu Trinh là tới thành phố Hội An.

Đi bằng xe bus công cộng

Với kinh nghiệm du lịch Hội An của mình, các bạn có thể di chuyển bằng xe bus công cộng từ Đà Nẵng để tới bến xe Hội An. Các tuyến xe bus hoạt động từ 5h30 đến 17h50 hàng ngày, cách 20 phút sẽ có một chuyến. Di chuyển bằng cách này sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phí cho chuyến đi.

+ Lượt đi: Bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Lê Duẩn – Trần Phú – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Ngũ Hành Sơn – Lê Văn Hiến – Bến xe Hội An.

+ Lượt về: Bến xe Hội An – Lê Văn Hiến – Ngũ Hành Sơn – Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Bạch Đằng – Phan Đình Phùng – Yên Bái – Lê Duẩn -Điện Biên Phủ – Tôn Đức Thắng – Bến xe Trung tâm Thành phố Đà Nẵng.

Đi bằng xe taxi/ thuê xe

Nếu bạn đi cùng gia đình hoặc đông thành viên thì có thể thuê xe du lịch Hội An xuất phát từ Đà Nẵng hoặc bắt xe taxi. Thời gian di chuyển mất khoảng chừng 40 phút, tuy nhiên giá thuê xe hay đi bằng taxi thường khá cao, khoảng chừng từ 300.000đ đến 500.000đ/lượt, nếu bạn đi đông thì chia ra sẽ rẻ hơn nhiều đó!

Các địa điểm du lịch ở Hội An- kinh nghiệm du lịch Hội An cần biết

Khám phá vẻ đẹp của phố cổ là một trong những trải nghiệm mà bạn không thể bỏ lỡ trong chuyến du lịch của mình. Dưới đây là các điểm đến hấp dẫn được đúc rút từ kinh nghiệm du lịch Hội An của mình để bạn có thể tham khảo.

Khu vực phố cổ Hội An

Chùa Cầu

Địa chỉ: đoạn giao giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai – Trần Phú,

Chùa Cầu là một ngôi chùa biểu tượng của phố cổ Hội An. Chùa Cầu thực chất là ngôi chùa do những người thương nhân người Nhật Bản xây dựng cách đây hơn 500 năm. Trải qua nhiều năm thăng trầm lịch sử chùa Cầu vẫn hiện hữu sừng sững và trở thành điểm check in quen thuộc của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Đừng quên bỏ túi những điều cần biết khi đi chùa Cầu Hội An nhé!

Hội quán Phúc Kiến

Địa chỉ: 35 Trần Phú , p. Minh An, tp. Hội An

Người ta thường nói rằng, du lịch Hội An mà không ghé tới các ngôi chùa thì quả thực là một thiếu sót rất lớn. Không chỉ có những ngôi chùa mang đậm phong cách Nhật Bản mà ngay trong lòng phố cổ còn có một ngôi chùa được các thương nhân người Hoa xây dựng chính là Hội quán Phúc Kiến. Mặc dù được xây dựng cách đây khá lâu song cho tới nay kiến trúc của ngôi chùa vẫn giữ nguyên được vẻ ban đầu.

Hội quán Triều Châu

Địa chỉ: 157 Nguyễn Duy Hiệu, tp. Hội An.

Hội quán Triều Châu được xem là một góc Hoa thu nhỏ ở trong lòng phố cổ. Nơi đây được xây dựng từ khoảng thế kỉ 19 và được cộng đồng người Hoa xây dựng để làm nơi thờ vị tướng nổi tiếng thời Hán bên Trung Quốc – Phục Ba Tướng quân Mã Viện. Ghé tới đây bạn sẽ choáng ngợp trước một khung cảnh chẳng khác gì trong các bộ phim Trung Quốc thời xưa vậy. Đừng quên bỏ túi địa điểm này trong kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc nhé!

Tham quan cụm nhà cổ Hội An

Địa chỉ:

Nhà cổ Tấn Ký: 101 Nguyễn Thái Học, Phường Minh An

Nhà cổ Đức An: 129 Trần Phú, Phường Minh An

Nhà cổ Quân Thắng: 77 Trần Phú, Phường Minh An

Ngay trong lòng phố cổ Hội An vẫn còn lưu giữ rất nhiều những ngôi nhà cổ gắn liền với lịch sử thăng trầm của Hội An, chính vì vậy nếu có cơ hội bạn hãy thử một lần ghé tới những nhà cổ này để khám phá nét kiến trúc cũng như tham quan, tìm hiểu và lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn nhé! Hiện nay các ngôi nhà cổ ở Hội An vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét kiến trúc tiêu biểu như mái ngói âm dư ơng, các cột gỗ trong nhà…Vì thế đừng quên note địa điểm này vào trong kinh nghiệm du lịch Hội An của bạn.

Nếu như bạn đang không biết Hội An có những nhà cổ nào thì hãy cùng tham khảo bài viết khám phá nhà cổ Hội An này nhé!

Chùa Bà Mụ

Địa chỉ: trên đường Hai Bà Trưng

Chùa Bà Mụ thu hút du khách ghé tới tham quan bởi không gian cũng như lối kiến trúc hoành tráng. Tại đây có 1 bức Tam quan mới được phục dựng nhìn thẳng ra hồ sen soi bóng dưới mặt nước. Đặc biệt, ngôi chùa Bà Mụ này nằm ở ngay trục đường Hai Bà Trưng nên nhất định bạn phải ghé tới đây nhé!

Du thuyền trên sông Hoài

Địa chỉ: Cao Hồng Lãnh, Thành phố Hội An

Dòng sông Hoài thơ mộng gắn liền với lịch sử của Hội An. Tại đây có những chiếc xuồng nhỏ chở du khách đi tham quan thưởng ngoạn trên dòng sông yên bình và ngắm nhìn khung cảnh nơi phố cổ. Đặc biệt, vào các buổi tối trên sông còn có thả đèn hoa đăng với khung cảnh lung linh những ánh nến tạo thành một bức tranh vô cùng bắt mắt đó!

Khám phá chợ đêm

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, gần sông Hoài.

Theo kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc của nhiều người thì bạn nên nán lại ở đây đến tối để khám phá chợ đêm tại phố cổ này nhé! Vào buổi tối cũng là lúc mà phố cổ được thắp sáng bởi những ánh đèn lồng lung linh tuyệt đẹp. Tại đây còn có rất nhiều những gian hàng bày bán đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ cho tới những gian ẩm thực đường phố cho bạn thỏa sức khám phá nữa đó!

Các địa điểm du lịch xa phố cổ

Làng bích họa Tam Thanh

Địa chỉ: xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Từ một ngôi làng chài ven biển cũ kĩ, làng Tam Thanh đã được biến hóa khoác trên mình những chiếc áo mới ngập tràn màu sắc với những bức tranh bích họa trên các bức tường. Những bức tranh tại đây được những người họa sĩ bên Hàn Quốc tái hiện sinh động cuộc sống mộc mạc, giản dị của những người dân chài lưới nhưng không hề nhàm chán chút nào! Đây cũng chính là một điểm đến khá thú vị dành cho những ai muốn tìm cho mình một địa điểm check in chụp hình ở Hội An đó. Nếu có thể bạn nên tới vào buổi sáng sớm lúc bắt đầu có nắng chụp hình sẽ đẹp và bớt đông đúc hơn, tuy nhiên đó là kinh nghiệm du lịch Hội An của mình thôi còn tùy thuộc vào từng thời điểm và thời tiết nữa, nên bạn cứ cân nhắc nhé.

Làng gốm Thanh Hà

Địa chỉ: Phạm Phán, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam

Cách phố cổ Hội An chỉ khoảng 3km, làng gốm Thanh Hà là một điểm đến quen thuộc trong kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng Hội An của nhiều người. Ghé tới đây bạn sẽ được tham quan làng gốm nổi tiếng, thử trải nghiệm làm gốm và tham quan công viên đất nung với những công trình kiến trúc đặc sắc trên thế giới được làm từ gốm.

Tham khảo thêm kinh nghiệm đi làng gốm Thanh Hà Hội An để chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn hơn nhé!

Vinpearl Land Nam Hội An

Địa chỉ: Thanh Niên, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Vinpearl Land Nam Hội An đã nhanh chóng trở thành một trong những khu vui chơi giải trí được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Đặt chân tới đây bạn sẽ thấy một không gian pha trộn giữa chất cổ kính của phố cổ cùng với đó là những không gian mang đậm phong cách Châu Âu hiện đại. Đừng quên bổ sung ngay địa điểm này trong kinh nghiệm đi Đà Nẵng Hội An tự túc nhé!

Xem thêm: 15 trải nghiệm thú vị tại Vinpearl Hội An không phải ai cũng biết

Làng Mộc Kim Bồng

Địa chỉ: Đường Nông Thôn, Thôn Trung Hà, Xã Cẩm Kim, Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam.

Góp phần tạo nên sự nguy nga của kinh thành Huế, làng Mộc Kim Bồng chính là một điểm đến mà bạn không thể bỏ qua. Nơi đây mang những nét bình dị, cổ kính với các nghệ nhân điêu khắc điêu luyện. Chính vì thế đến đây bạn có thể chiêm ngưỡng được các tác phẩm đồ gỗ đầy nghệ thuật đấy.

Bãi biển Cửa Đại, An Bàng

Đừng quên kinh nghiệm du lịch Hội An Đà Nẵng còn có những bãi biển xanh cát trắng cho bạn ghé tới nghỉ dưỡng và đắm mình trong làn nước biển cả mát lạnh đấy nhé! Hơn nữa, ở bãi biển Cửa Đại Hội An còn có rất nhiều các khu resort, nghỉ dưỡng được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích nữa đó!

Những món ngon ở Hội An nhất định phải thử

Không chỉ hấp dẫn du khách với những địa điểm du lịch, tham quan nổi tiếng. Nhắc đến phố cổ Hội An người ta còn nghĩ ngay tới một nền ẩm thực phong phú với những món ăn địa phương thơm ngon hấp dẫn mà nhất định bạn phải thưởng thức một lần. Cùng chúng mình “điểm mặt gọi tên” những món đặc sản Hội An không nên bỏ qua dưới đây nhé!

Cơm gà

Địa chỉ:

Cơm gà Bà Buội: 26 Phan Châu Trinh

Cơm gà bà Nga: 8 Phan Chu Trinh

Cơm gà bà Long: 53/16 Phan Châu Trinh

Cơm gà là một món ngon Hội An cực kì nổi tiếng, thường xuất hiện trong review kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc của nhiều người. Cơm được chọn từ loại gạo thơm dẻo sau đó nấu cùng với nước dùng luộc gà và thêm một chút nghệ cho màu sắc bắt mắt. Thịt gà chắc, mềm rất ngọt thịt, khi ăn trộn cùng với hành tây, đu đủ thái sợi và thêm một chút rau sống càng làm tăng hương vị cho món ăn. Đây chắc chắn là món ăn bạn không nên bỏ lỡ trong chuyến du lịch Hội An của mình.

Bánh mì

Địa chỉ:

Bánh mì Phượng: Phượng: 2B Phan Chu Trinh

Bánh mì Madam Khánh: 115 Trần Cao Vân

Bánh mì là một món ăn cũng thuộc danh sách những món đặc sản nổi tiếng nhất định phải bỏ túi trong cẩm nang du lịch Hội An. Một ổ bánh mỳ ở đây thường có rất nhiều nhân ở bên trong như thịt, chả, giò, thịt nguội,… và chắc chắn không thể thiếu phần nước sốt thơm ngon béo ngậy làm nên sức hấp dẫn cho món ăn. Bánh mì Hội An còn được rất nhiều du khách nước ngoài yêu thích nữa đó!

Cao Lầu

Địa chỉ:

Cao lầu Thanh: 26 Thái Phiên

Cao lầu Liên: 9 Thái Phiên

Đã tới Hội An mà không được thưởng thức món cao lầu thì quả thực là một thiếu sót rất lớn rồi đó! Cao lầu Hội An được làm từ sợi mỳ to và dai dai giống như sợi mỳ của Nhật, cùng với đó là những món ăn kèm hấp dẫn như thịt quay, tóp mỡ, đậu phộng, bánh đa…. Nước dùng mang hương vị rất riêng mà không nơi nào có được.

Bánh bao – bánh vạc

Địa chi:

Quán Bông Hồng Trắng: 533 Hai Bà Trưng

Bánh bao – bánh vạc là đặc sản chỉ có ở nhà hàng Bông Hồng Trắng ở Hội An. Bánh vạc được làm từ bột gạo được lọc nhiều lần nên bột bánh trong và dai, khi ăn rất đã. Phần nhân bên trong được làm từ tôm thịt và hành băm nhuyễn thơm nức mũi. Khi ăn chấm cùng với nước mắm chua ngọt rất ngon đó!

Nước mót

Địa chỉ:

Quán nước Mót – trà thảo mộc: 150 Trần Phú

Nhắc đến Hội An người ta thường nghĩ ngay tới món nước Mót thần thánh thường xuyên xuất hiện trong các bài viết kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc cũng như trong các bức ảnh du lịch phố Hội. Nước Mót thực chất là một loại nước trà thảo mộc cùng với chanh và xả thơm mát. Trong những ngày hè mà được thưởng thức một ly nước Mót thì quả thực rất đã đó!

Nếu như bạn đang không biết ở phố Hội này có những quán ăn ngon nào thì hãy tham khảo thêm danh sách những quán ăn ngon ở Hội An nổi tiếng nhất định phải thử 1 lần này nhé!

Du lịch phố cổ Hội An nên ở đâu?

Vì là một thành phố du lịch được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn chính vì vậy mà nơi đây được phát triển rất mạnh về dịch vụ khách sạn, resort, homestay để bạn tham khảo. Trong bài viết này chúng mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài cái tên nổi bật thường được nhiều du khách lựa chọn làm nơi dừng chân trong chuyến đi của mình nhé!

Mặc dù phát triển du lịch là vậy, nhưng Hội An luôn đem trong mình sự hoài cổ, bình yên đến cho những du khách phương xa. Cùng mình khám phá ngay những nơi ở cực “chất” dưới đây nhé.

Khách sạn

Theo kinh nghiệm du lịch Hội An của mình, thì bạn nên lựa chọn các khách sạn không nên quá gần phố cổ (vì giá sẽ khá cao) hay quá xa (di chuyển hơi bất tiện). Dù vẫn mang nét cổ kính, nhưng ở đây vẫn có rất nhiều những khách sạn hiện đại với không gian rộng rãi, xinh đẹp để các bạn có thể tha hồ check in sống ảo đấy nhé.

Một số khách sạn mà các bạn không nên bỏ qua:

Khách sạn Maison Vy

MGallery by Sofitel

Khách sạn Hội An Historic

Acacia Heritage Hotel

Anio Boutique

Resort

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống “sang chảnh” nhưng vẫn thân thuộc, hòa mình vào thiên nhiên thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua các Resort ở Hội An. Vì là một địa điểm du lịch hút khách nên các resort ở Hội An mang những phong cách rất riêng, từ hiện đại sang trọng đến bình dị, hoài cổ để bạn có thể tha hồ lựa chọn. Với kinh nghiệm du lịch Hội An của cá nhân mình thì nếu muốn nghỉ dưỡng thật thoải mái bạn có thể lựa chọn những resort ở xa trung tâm một chút sẽ có nhiều view đẹp hơn.

Một số Resort ở Hội An để bạn tham khảo:

The Palm Garden Beach Hội An

Sunrise Premium Resort Hội An

Golden Sand Resort & Spa Hội An

Anantara Hội An Resort

Homestay- Kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc cần nhớ

Khác với các địa điểm du lịch nổi tiếng khác, các Homestay ở Hội An lại mang khung cảnh hòa mình với thiên nhiên, thân thuộc và bình dị đến lạ. Nơi đây không chỉ nổi bật với khung cảnh vườn nhà thân thuộc, thoải mái mà còn là những thiết kế mang đậm chất hoài niệm, cổ xưa dành cho các bạn trẻ trải nghiệm đấy.

Một vài homestay mà bạn không thể bỏ qua:

Maison de Tau

An Bàng Beach Hideaway Homestay

Heron House

Old Yellow House

Mali Home

Như vậy chỉ cần cầm trong tay khoảng 3 triệu đồng là bạn đã có thể khám phá trọn vẹn phố cổ Hội An một cách dễ dàng rồi đó! Hy vọng với những kinh nghiệm du lịch Hội An mà chúng mình gợi ý trong bài viết bên trên sẽ giúp bạn có được một chuyến đi hoàn hảo với những trải nghiệm tuyệt vời!

>> Xem thêm: List 33 địa điểm du lịch “Phải Đến” nếu bạn chưa biết Hội An có gì thú vị